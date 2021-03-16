Михаил Поплавский — Я твій Міша: премьера клипа смотреть онлайн

Презентация клипов Михаила Поплавского — это всегда интересный и познавательный мини-спектакль. И каждый раз все это сопровождается феерическим зрелищем.

Присутствующие узнают об алхимии и магии создания ролика, знакомятся с главными героями, радуются обществу звездных гостей — известных артистов, выпускников вуза, топ-блогеров и продюсеров, ну и, безусловно, получают величайшее наслаждение от юмора и гостеприимства самого поющего ректора.

15 марта в Киевском университете культуры Михаил Поплавский презентовал новый концертный клип на песню, которую давно знают и любят украинцы — Я твій Міша.

На сцену Михаил Михайлович вышел в окружении стройных девушек в серебристых инопланетных костюмах. Сам он выглядел очень импозантно — темные очки и блестящий пиджаке. Он рассказал о новой творческой изюминке.

— Легкий, спокойный, эротичный. Песню я посвятил красивым, сексуальным, креативным и симпатичным женщинам Украины. Украинки — самые красивые в мире. А чего хочет женщина — того хочет Бог, — так с юмором описал клип сам поющий ректор, чем вызвал шквал одобрительных аплодисментов.

По сюжету сердце лирического героя клипа (конечно, самого Михаила Поплавского) покорила очаровательная блондинка, которая то в красном латексном плаще эротично лакомится пьянкой вишней, то в шелковом темно-сиреневом одеянии летает в воздухе на огромном диско-шара.

Романтические переживания героя подчеркивали милые бэк-вокалистки и зажигательные танцы участников сексуального балета.

— Это моя фишка. Бек-вокалистки, классный балет и концертные клипы: 50% — сюжетна линия, 50% — концерт, — говорит Михаил Поплавский.

В главной женской роли снялась Лидия Шестопал — доцент кафедры бальной хореографии, преподаватель и лауреат многих конкурсов. Вместе с ректором они сотрудничают уже 13 лет, поэтому неудивительно, что в клипе между ними происходила настоящая химия.







Новый клип Михаила Поплавского Я твій Міша — путешествие в новую реальность / 2 фотографии

— Мне было очень интересно, а иногда непросто сниматься в этом клипе. Было страшно качаться на огромном шаре, я даже несколько раз упала. Но потом взяла себя в руки, и вы видите, как на экране все выглядит легко, непринужденно и очаровательно, — рассказала Лидия.

И действительно — небольшая платформа, на которой снимали видео, на экране превращается в другое измерение, объемное и магическое. Такого эффекта удалось достичь благодаря 3D.

Читайте Михаил Поплавский в новом клипе удивил дерзким рокерским образом

Едва ли не впервые в Украине концертный клип снимали с использованием современных мировых технологий — 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, tracking systems и других. Кстати, снят он был в рекордно короткие сроки.

Слова мало что скажут зрителю, зато все это можно увидеть воочию на экране.

— Жизнь — это праздник, а если праздника нет, то надо создать его. Это тоже большое счастье — вкладывать часть своей энергии, позитива ради ваших улыбок. Я хочу, чтобы вы все были заряжены на любовь, — убежден Михаил Поплавский.

Съемки проходили силами студентов и выпускников КНУКиИ. Режиссер-постановщик, студент пятого курса Михаил Харченко, режиссеры и режиссеры постпродакшна — Лилия Еременко и Яна Браценюк. Оператор-постановщик — Евгений Павличенко, дизайн проекта — Максим Галицын. Постановка танцевальных номеров — заслуга известного хореографа Ростислава Савченка.

— Мы сами должны быть режиссерами своей жизни, ведь никто за нас ничего не сделает. И мы сейчас показываем, что надо жить на все сто. Таким образом мы хотим дать пример украинскому шоу-бизнесу, как надо работать: поднимайте пятую точку, включайте мозги и шевелите булками. Чтобы шоу-бизнес двигался, надо всего лишь три вещи: первое — знать, что делать, второе — как делать, третье — взять и сделать, — отмечает Михаил Поплавский, говоря о сотрудничестве со своими студентами.

И все это Михаил Поплавский доказывает собственным примером, заряжая кипучей энергией свою команду по полной.

В заключение Михаил Михайлович добавил еще интриги.

— Клип на песню Я твій Міша был снят исключительно для женщин. А вот следующий Забава — и мы скоро его презентуем — будет для мужчин.

16 лет назад в клипе Крапива Михаила Поплавского снялась Влада Литовченко. Она подчеркнула, что в то время это был невероятный и даже революционный клип.

— Но сейчас, Михаил Михайлович, вы достигли таких высот, снимая клипы, что скоро у вас будут действительно космические зрелища. Я вас поздравляю с премьерой. Но хочу обратиться к вашим студентам и поздравить их с тем, что они имеют честь учиться в таком вузе, как Университет культуры. Ведь здесь практика и теория не расходятся с делом. У вас есть возможность прикоснуться к гению нашего времени — Михаилу Михайловичу Поплавскому.

Выпускница КНУКиИ певица Камалия сказала, что очень гордится таким ректором и его творчеством, а также его невероятной работоспособностью.

— Не знаю, в чем ваш секрет. Но вы всегда — юный орел. И свой будущий клип я буду снимать у вас.

Алина Гросу отметила, что ей очень нравится клип и он очень подходит Михаилу Поплавскому.

— Очаровательные девушки, импозантный мужчина — это все очень привлекает внимание. Мы с вами, Михаил Михайлович, дружим уже более 21 года. Очень благодарна вам за то, что вы помогаете студентам и открываете им дорогу в жизнь.

— Миром правят три вещи: юмор, спорт и секс. Юмор — это коммуникация, спорт — это здоровье, секс — удовольствие — так живите все по-максимуму в свое удовольствие, — подытожил Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский выпустил новый клип

Яркий ремейк на свой хит Приречений на любов презентовал Михаил Поплавский в Киевском университете культуры.

Клип команда профессионалов решила сделать в стилистике классических мюзиклов Голливуда 20-х годов. Для съемок даже нашли редкий красный ретро-автомобиль кабриолет Chevrolet Impala.

Фото: пресс-служба Михаила Поплавского