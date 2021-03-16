Создатели шоу Орел и Решка Елена и Евгений Синельниковы расстались после 20-ти лет брака.

В одном из интервью Елена Синельникова отметила, что причиной расставания стало то, что они с Евгением слишком рано поженились. За двадцать лет их отношения исчерпали себя, а также на них повлияла совместная работа над трэвел-проектом.

— На Орле и Решке в основном все разводятся. Практически все, кто в длительных отношениях и кто долго работает на проекте. И мы с Женей развелись, – рассказала Елена.

Елена также добавила, что сейчас открыта к новым отношениям. Она ждет встречи с мужчиной, который станет ей надежным спутником жизни.

— Я хочу замуж выйти и влюбиться! Конечно, очень хочу семью, я уже созрела. Мне нужен партнер в бизнесе, мне нужен партнер на будущее. Планы у меня – развиваться не на телевидении, а сделать что-то другое, связанное с туризмом, – отметила Синельникова.

Брак Елены и Евгения Синельниковых

Елена и Евгений Синельниковы познакомились во время учебы в университете. Они так влюбились друг в друга, что уже тогда 18-летний Евгений решил жениться на 20-летней Елене.

У экс-супругов есть общий сын, 9-летний Алексей.

Фото: Олена Синельникова