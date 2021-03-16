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Валентина Чорна |

После 28-дневной госпитализации: принца Филиппа выписали из больницы

Британского принца Филиппа выписали из больницы после 28-дневной госпитализации.

принц Филипп и королева Елизавета

Супруг королевы Елизаветы принц Филипп провел в больнице почти месяц, ему сделали операцию на сердце, а также вылечили от инфекции, которую у него обнаружили еще в середине февраля.

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99-летний принц провел в больнице имени короля Эдуарда и госпитале Святого Варфоломея 28 дней, и это самая длинная госпитализация в его жизни.

При выписке супруга королевы Елизаветы, больницу окружила полиция и личная охрана принца.

принц Филипп

Госпитализация принца Филиппа

Британского принца Филиппа госпитализировали 16 февраля в частную больницу короля Эдуарда из-за плохого самочувствия. Позже врачи диагностировали у мужа Елизаветы инфекцию.

1 марта 99-летнего герцога Эдинбургского перевели в больницу святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце из-за давно диагностированного заболевания.

Фото: Getty images

Источник: Daily Mail

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