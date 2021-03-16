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Валентина Чорна |

Умер Яфет Котто — актер фильмов Чужой и Бегущий человек

Американский актер Яфет Котто умер на 82-м году жизни.

Яфет Котто

Яфет Котто был популярным актером и снискал себе славу ролью преступника в фильме Живи и дай умереть, а также участием в ленте Чужой.

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О смерти Яфета Котто рассказала его жена Тесса, с которой они прожили в браке 24 года. Известно, что актер умер на Филиппинах.

— Я очень расстроена и до сих пор в шоке от смерти моего мужа. У нас было так много планов, которые мы обсуждали. Ты должен был дать много интервью и получил предложения для участия в фильмах Тома Круза.

Хоть ты и играл преступников в некоторых своих фильмах, для меня же и для других людей ты всегда будешь оставаться героем. Трудно найти такого ​​хорошего человека, отца и мужа, – написала Тесса Синахон.

Биография Яфета Котто

Яфет Котто родился в 1939 году в Нью-Йорке и начал карьеру актера в 24 года. Он трижды был женат, у него пятеро детей.

Котто сыграл главного злодея в восьмом фильме бондианы — Живи и дай умереть, а также принимал участие в съемках фильмов Чужой, Бегущий человек, Кукловоды. Последний фильм с его участием Бестолковая защита вышел на экраны в 2008 году.

Фото: Getty images

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