Американская телезвезда Гэйл Кинг рассказала, что принц Гарри поговорил со своим братом Уильямом после выхода скандального интервью Опре Уинфри.

Близкая подруга герцогини Сассекской Меган Маркл Гэйл Кинг отметила, что принцу Гарри удалось поговорить не только с герцогом Кембриджским, но и со своим отцом принцем Чарльзом.

— Я не пытаюсь выспрашивать новости, я действительно позвонила им, чтобы узнать, как они себя чувствуют, и это правда, Гарри разговаривал со своим братом и отцом. Мне сказали, что эти разговоры не были продуктивными. Но они рады, что, хотя бы начали разговаривать, — сообщает со слов Гэйл Daily Mail.

Гэйл Кинг призналась, что пара разочарована разговором с родными.

— Я думаю, что Меган и Гарри по-прежнему расстраивает то, что в дворце продолжают говорить, что хотят разобраться во всем, но при этом они верят всем ложным историям, которые становятся достоянием публики и очерняют Меган Маркл, — рассказала она.

Также Кинг рассказала, что супруги расстроены тем, что с Меган Маркл так до сих пор никто и не поговорил.

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По ее словам, пока семья не признает тот факт, что были проблемы расового характера, им будет трудно двигаться вперед.

Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри

Королева Великобритании Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри и его женой Меган после неоднозначного интервью супругов Опре Уинфре.

Ее Величество предостерегла придворных от обсуждения интервью герцогов, тем более с прессой, пригрозив серьезными последствиями.

Фото: Getty images

Источник: Daily Mail