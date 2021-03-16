Легендарная американская певица и актриса Тина Тернер попрощалась со своими фанатами в новом документальном фильме о ней.

В киноленте на телеканале Sky 81-летняя артистка дала понять, что больше не планирует появляться на публике.

Исполнительница заявила, что последние годы своей жизни она хочет провести вдали от камер.

Также Тина Тернер призналась, что страдает посттравматическим расстройством из-за домашнего насилия. Будучи в браке со своим первым мужем, музыкантом Айком Тернером, певица часто ему поддавалась.

С 2013 года у артистки появились серьезные проблемы со здоровьем. Сначала она перенесла инсульт, а после у нее обнаружили рак кишечника. Спустя время врачи диагностировали у Тернер почечную недостаточность, а в 2017 году она перенесла пересадку почки.

— Некоторые люди говорят, что жизнь, которую я прожила, и выступления, которые я давала, восхищают. Когда пора перестать гордиться собой? Как медленно отступить? Просто уйти? — размышляет Тернер.

Также в документальном фильме принял участие второй муж артистки — Эрвин Бах. Он признался, что посвященное Тернер шоу, премьера которого состоялась в 2019 году на Бродвее — это финал.

— Она сказала, что отправляется в Америку, чтобы попрощаться с американскими поклонниками и завершить карьеру. Я думаю, этот фильм и та премьера — это финал, — сказал Бах.

Тина Тернер — обладательница восьми Грэмми и титула Королева рок-н-ролла.

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Певица дважды была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. В 1988 году за выступление перед самой большой платной аудиторией, в 2000 году — как сольный исполнитель, продавший наибольшее количество билетов на концерты.

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