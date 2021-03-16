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Валентина Чорна |

Это лицемерие: Элтон Джон о позиции Ватикана по поводу однополых браков

Британский певец Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии после того, как Конгрегация доктрины веры заявила о греховности однополых браков.

Елтон Джон

На своей странице в Instagram Элтон Джон поделился, что он удивлен позицией католической церкви по поводу однополых браков.

— Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называть их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в Рокетмен — фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом Фернишем? #Лицемерие, — написал исполнитель.

В июне 2019 года в прокат вышел фильм о жизни Элтона Джона Рокетмен.

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В фильме рассказывается о нетрадиционной ориентации артиста, а также его борьбе с зависимостью от алкоголя и наркотиков.

Ватикан и однополые браки

Ватикан официально запретил католической церкви благословлять однополые браки, союзы и партнерства, поскольку Бог “не может благословить грех”.

Отмечается, что Конгрегация доктрины веры не предполагает благословение гомосексуальных пар. Более того, благословение однополых союзов ни в коем случае не может быть ассоциировано с благословением Таинства брака.

Фото: Элтон Джон

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