Известная американская актриса Анджелина Джоли собирается обвинить бывшего мужа и коллегу по цеху Брэда Питта в насилии. Об этом сообщают американские издания со ссылкой на судебные записи.

Согласно слухам, Джоли подала в суд несколько важных документов с доказательствами о насилии. Кроме того, в них говорится, что трое несовершеннолетних детей будут свидетельствовать об этом. Для этого необходимо согласие обоих родителей.

Процесс развода звездная пара начала еще в 2016 году. Официально они перестали быть супругами в 2019 году, однако вопрос опеки над шестью детьми до сих пор не решен.

Накануне Анджелина Джоли продала самый дорогой подарок от Брэда Питта. Им оказалась картина Уинстона Черчилля. Актриса получила рекордную сумму за полотно — $11,6 млн.

Источник: The Blast