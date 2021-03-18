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Людмила Богданова |

Джоли готовит обвинения в насилии против Брэда Питта — СМИ

Известная американская актриса Анджелина Джоли собирается обвинить бывшего мужа и коллегу по цеху Брэда Питта в насилии. Об этом сообщают американские издания со ссылкой на судебные записи.

Джолі і Пітт

Согласно слухам, Джоли подала в суд несколько важных документов с доказательствами о насилии. Кроме того, в них говорится, что трое несовершеннолетних детей будут свидетельствовать об этом. Для этого необходимо согласие обоих родителей.

Процесс развода звездная пара начала еще в 2016 году. Официально они перестали быть супругами в 2019 году, однако вопрос опеки над шестью детьми до сих пор не решен.

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Накануне Анджелина Джоли продала самый дорогой подарок от Брэда Питта. Им оказалась картина Уинстона Черчилля. Актриса получила рекордную сумму за полотно — $11,6 млн.

Источник: The Blast

Фото: Depositphotos

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