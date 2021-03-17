Герцогиня Корнуолльская Камилла подтвердила, что получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, но считает, что это не имеет значения.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили центр вакцинации на севере Лондона и заявили, что получили дозу вакцины от AstraZeneca.

Но герцогиня добавила, что не волнуется, потому что для нее это не имело значения.

— Я даже не спрашивала о вакцине, потому что я так ненавижу уколы, что закрываю глаза… Пусть будет, как будет, — рассказала Камилла.

Заявление герцогини Корнуолльской прозвучало на фоне приостановки европейскими странами вакцинирования препаратом от AstraZeneca из-за вероятного возникновения тромбов. Однако доказательств, которые подтвердили бы эту информацию, нет.

Принц Чарльз с супругой получили прививки от Covid-19

Принц Чарльз и герцогиня Камилла сделали прививки от Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии принца Чарльза 10 февраля. Королевские особы были среди 12,6 млн людей в Великобритании, которые получили хотя бы одну дозу вакцины.

В марте 2020 года принц перенес коронавирус в легкой форме. В то же время герцогиня не заболела Covid-19.

Фото: Clarencehouse

Источник: Daily Mail