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Валентина Чорна |

Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились — СМИ

Американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум наконец-то поженились.

Кеті Перрі та Орландо Блум

Одна из самых популярных пар Голливуда Кэти Перри и Орландо Блум заручились в 2019 году, но несколько раз откладывали свою свадьбу. Сначала причиной был коронавирус, а потом рождение их дочери Дэйзи.

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Однако недавние фото звезды спровоцировали слухи об их браке. Сейчас пара отдыхает на Гавайях, и именно там папарацци сфотографировали Кэти с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

Вероятно, свадебная церемония состоялась тайно, только в кругу самых близких друзей и родственников.

Кэти Перри рассказала о материнстве

Американская певица Кэти Перри рассказала о материнстве и своей дочери Дейзи. В августе 2020 звезда родила первого ребенка от английского актера Орландо Блума.

Кэти призналась, что использует медитацию, чтобы помочь себе перезагрузиться в течении дня. Также певица отметила, что знак зодиака ее дочери помогает хорошо справляться с повседневной рутиной.

Фото: Getty images

Источник: The Page Six

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