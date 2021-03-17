Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая сейчас проживает и активно строит карьеру в России, прилетела в Украину.

На своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала семейное фото с аэропорта. Певица прилетела в Одессу вместе со своим сыном Михаилом, чтобы повидаться с родными.

— Почти полтора года я не обнимала родителей, а сын вообще привык, что бабушка и дедушка — это персонажи из FaceTime. Добро пожаловать в одесскую семью, — сказала Тодоренко.

Телеведущая называет моменты тактильного общения — бесценными, ведь можно поцеловать своих любимых родителей.

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По словам Регины, как только ее сын сошел с трапа самолета, сразу же спросил, где его бабушка.

— Михаил Владиславович даже не предполагал, что дома его ждут аж четыре бабушки, два дедушки и один прадедушка, — поделилась счастливая артистка.

Позже Тодоренко опубликовала снимок с мамой, сделанный возле моря.

— Меня мама наделила сосредоточенностью, уверенностью и здоровым пофигизмом, а также большим списком от адаптивности до безграничной любви к жизни, — сказала артистка.

Известно, что муж исполнительницы, певец Влад Топалов, внесен в базу Миротворца, из-за чего не может приехать в Украину.

Тодоренко поделилась яркими моментами

Долгое время Регина Тодоренко была ведущей тревел-шоу Орел и Решка. Она побывала в самых отдаленных участках нашей планеты и преодолела более 180 тыс. км.

В своем микроблоге Тодоренко поделилась незабываемыми моментами из путешествий. Звезда вспомнила, как прыгала с высоты 111 м в Замбии, погружалась на дно океана на 500 м, опускалась в недра земли на 400 м и многое другое.

Фото: Регина Тодоренко