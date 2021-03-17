PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Уровень удовольствия зашкаливает: Снежана Бабкина топлес прикрылась раками

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина поделилась откровенным фото, на котором позирует топлес в бане.

Снежана Бабкина

На своей странице в Instagram Снежана Бабкина показала, как отдыхала в бане.

Читайте
Лучше, чем ожидал врач: Сергей Бабкин раскрыл подробности лечения глаз

На фото Снежана позирует топлес и без макияжа. Грудь звезда прикрыла ведерками с раками.

— Коротко о моем сегодняшнем дне! Уровень удовлетворения зашкаливает! Люблю вам это говорить — идите в баню, друзья! — написала Бабкина.

Подписчики Снежаны отметили, что она прекрасно выглядит после отдыха в бане.

Сергей Бабкин станцевал на безлюдной улице Вены

Украинский певец Сергей Бабкин осуществил свою мечту и станцевал на безлюдной улице Вены.

На своей странице в Instagram Сергей Бабкин поделился видео, на котором, преодолев страх, он танцует посреди улицы. По словам артиста, не обошлось без приключений. Во время выполнения активных танцевальных движений Сергей порвал штаны.

Фото: Снежана Бабкина

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка