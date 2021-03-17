Жена украинского музыканта Сергея Бабкина поделилась откровенным фото, на котором позирует топлес в бане.

На своей странице в Instagram Снежана Бабкина показала, как отдыхала в бане.

На фото Снежана позирует топлес и без макияжа. Грудь звезда прикрыла ведерками с раками.

— Коротко о моем сегодняшнем дне! Уровень удовлетворения зашкаливает! Люблю вам это говорить — идите в баню, друзья! — написала Бабкина.

Подписчики Снежаны отметили, что она прекрасно выглядит после отдыха в бане.

Сергей Бабкин станцевал на безлюдной улице Вены

Украинский певец Сергей Бабкин осуществил свою мечту и станцевал на безлюдной улице Вены.

На своей странице в Instagram Сергей Бабкин поделился видео, на котором, преодолев страх, он танцует посреди улицы. По словам артиста, не обошлось без приключений. Во время выполнения активных танцевальных движений Сергей порвал штаны.

Фото: Снежана Бабкина