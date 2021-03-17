Жена украинского музыканта Сергея Бабкина поделилась откровенным фото, на котором позирует топлес в бане.
На своей странице в Instagram Снежана Бабкина показала, как отдыхала в бане.
На фото Снежана позирует топлес и без макияжа. Грудь звезда прикрыла ведерками с раками.
— Коротко о моем сегодняшнем дне! Уровень удовлетворения зашкаливает! Люблю вам это говорить — идите в баню, друзья! — написала Бабкина.
Подписчики Снежаны отметили, что она прекрасно выглядит после отдыха в бане.
Сергей Бабкин станцевал на безлюдной улице Вены
Украинский певец Сергей Бабкин осуществил свою мечту и станцевал на безлюдной улице Вены.
На своей странице в Instagram Сергей Бабкин поделился видео, на котором, преодолев страх, он танцует посреди улицы. По словам артиста, не обошлось без приключений. Во время выполнения активных танцевальных движений Сергей порвал штаны.
Фото: Снежана Бабкина