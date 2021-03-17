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Каріна Зуєва |

Теперь блондинка: Билли Айлиш сменила имидж

Популярная американская певица Билли Айлиш удивила поклонников своим новым образом.

Теперь блондинка: Билли Айлиш сменила имидж

На своей странице в Instagram Билли Айлиш опубликовала фото, на котором похвасталась новой прической.

Исполнительница продемонстрировала новый цвет волос — теперь она блондинка. Также артистка состригла челку.

— Ущипните меня, — подписала свою публикацию Билли.

Пост Айлиш собрал более семи млн лайков и 114 тыс. комментариев за час.

Поклонники пришли в восторг и засыпали девушку комментариями.

— Это потрясающе. Тебе идет абсолютно любой цвет. Очень красивая, — пишут фанаты исполнительницы.

Билли Айлиш угрожает опасность

В середине февраля стало известно, что Билли Айлиш была вынуждена обратиться в полицию. По словам исполнительницы, у нее появился преследователь,  который все время ей угрожает.

Певица утверждает, что некий Хирл постоянно за ней следит, смотрит на нее и показывает пугающие жесты — как перерезает горло.

В заявлении Билли говорит о том, что переживает за свою жизнь и безопасность членов своей семьи.

Фото: Билли Айлиш

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