Популярная американская певица Билли Айлиш удивила поклонников своим новым образом.
На своей странице в Instagram Билли Айлиш опубликовала фото, на котором похвасталась новой прической.
Исполнительница продемонстрировала новый цвет волос — теперь она блондинка. Также артистка состригла челку.
— Ущипните меня, — подписала свою публикацию Билли.
Пост Айлиш собрал более семи млн лайков и 114 тыс. комментариев за час.
Поклонники пришли в восторг и засыпали девушку комментариями.
— Это потрясающе. Тебе идет абсолютно любой цвет. Очень красивая, — пишут фанаты исполнительницы.
Билли Айлиш угрожает опасность
В середине февраля стало известно, что Билли Айлиш была вынуждена обратиться в полицию. По словам исполнительницы, у нее появился преследователь, который все время ей угрожает.
Певица утверждает, что некий Хирл постоянно за ней следит, смотрит на нее и показывает пугающие жесты — как перерезает горло.
В заявлении Билли говорит о том, что переживает за свою жизнь и безопасность членов своей семьи.
Фото: Билли Айлиш