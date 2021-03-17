Певица Вера Брежнева презентовала новый клип на песню Ты не один.

— Найти себя — самое ценное. Когда это случается, то чувствуешь единение со вселенной. Ты не один — это история о том, что важно расширять границы, открывая себя миру и мир вокруг себя, — написала Брежнева на своей странице в Instagram.

Клип снят в минималистском стиле — приглушенные тона и мягкие краски. Видеоролик будто погружает во внутренний мир самой исполнительницы.

— И когда тебе не спится, даже если что случится, помни, мой родной, — ты не один здесь, — поет Брежнева.

Брежнева прилетела в Украину

Артистка Вера Брежнева прилетела в Киев после длительного отсутствия. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором изображена монументальная скульптура Родина-мать.

Брежнева призналась, что скучала по Украине.

Фото: Вера Брежнева