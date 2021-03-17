Американская певица Деми Ловато презентовала документальный фильм Деми Ловато: Танцы с дьяволом, в котором рассказала о своем жизненном пути и призналась, что в подростковом возрасте ее изнасиловали.

В документальном фильме Деми Ловато решила откровенно рассказать о пережитых травмах и проблемах с наркотиками.

Певица призналась, что она неоднократно страдала от сексуального насилия. Впервые ее изнасиловали в 15 лет.

Я потеряла девственность из-за изнасилования. В первый раз у меня не было романтики, — поделилась Деми.

28-летняя певица рассказала, что это сделал парень, с которым она встречалась. Однако все происходило без согласия Деми, поскольку тогда она не была готова к сексу. Ловато отметила, что парень не понес никакого наказания за свой поступок.

Во второй раз звезду изнасиловали в 2018 году после передозировки наркотиками. Мужчина, который продавал ей запрещенные вещества, воспользовался ее состоянием.

— У меня не просто произошла передозировка. Моим состоянием воспользовались. Когда меня нашли, я была голой. Меня оставили умирать после того, как изнасиловали. Когда я проснулась, они спросили, был ли у нас секс по взаимному согласию. Перед глазами был момент, когда этот мужчина сидел на мне, и я сказала “да”. Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в состоянии принимать добровольное решение, — вспомнила Ловато.

Также Деми отметила, что в 2018 году после передозировки наркотиками она потеряла зрение. Ей понадобилось два месяца для того, чтобы снова начать видеть.

Деми Ловато рассказала о сексе с женщиной

Американская певица Деми Ловато рассказала о сексе с женщиной и призналась, что именно девушки привлекают ее сексуально.

В откровенном интервью Деми Ловато рассказала, что сексуальный опыт с женщиной помог ей почувствовать себя лучше. Певица пришла к выводу, что с мужчинами ей больше нравится дружить, поэтому она отказалась от брака с американским актером Максом Эрихом.

Фото: Деми Ловато

Источник: Guardian