Бывшая солистка группы НеАнгелы Виктория Смеюха рассказала, что сейчас она находится на этапе осознанной трансформации.

На своей странице в Instagram Виктория Смеюха опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике на фоне моря. Певица призналась, что каждую минуту находится в предвкушении того, какой она станет.

Виктория отметила, что ее горизонты стали шире и дальше, а стабильность — это не равно успех.

— Я всегда знала, что останавливаясь и довольствуясь тем, что есть, я постепенно отстаю. Не от других, а от себя, которая могла быть на три-десять шагов впереди, — призналась Смеюха.

По словам исполнительницы, наша жизнь, как пазл, который состоит из разных кусочков. И сейчас один из них лег на свое место, освободив участок для следующего.

— Решение принято верно, впереди – новые достижения и новая я. Не буду пока раскрывать всех карт, но, поверьте, мне удастся вас одновременно и удивить, и обрадовать, — подытожила Смеюха.

Украинский дуэт НеАнгелы распался

Популярная украинская группа НеАнгелы распалась после 15 лет творческой деятельности.

Слава Каминская уже призналась, что будет строить сольную карьеру, а ее первая песня выйдет под названием 911. Виктория Смеюха пока свои планы не раскрывала.

Фото: Виктория Смеюха