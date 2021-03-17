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Валентина Чорна |

Звезда Великолепного века Мерьем Узерли удивила фото в новом образе

Немецко-турецкая актриса и звезда сериала Великолепный век Мерьем Узерли удивила поклонников фото с фиолетовыми волосами.

Мерьем Узерли

На своей странице в Instagram Мерьем Узерли опубликовала серию кадров с новой фотосессии. На снимках звезда позирует в черном кожаном плаще и полосатом брючном костюме с белой рубашкой.

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Образ актриса довершила новой прической. Она зачесала фиолетовые волосы назад и собрала их в пучок.

Поклонники Мерьем Узерли предполагают, что звезда сменила имидж ради новой роли. Также подписчики отметили, что в этом образе актриса выглядит шикарно.

Мерьем Узерли стала мамой во второй раз

В январе 2021 года Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. Знаменитость родила девочку и назвала ее Лили.

Также у Мерьем Узерли уже есть дочь Лара, которая родилась в 2014 году от первых отношений с Джаном Атешем. Имя отца второго ребенка знаменитость пока не называет.

Фото: Мерьем Узерли

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