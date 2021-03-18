PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Лига справедливости Зака Снайдера: HBO Max представил 4-часовую версию

18 марта состоялась премьера режиссерской версии Лиги справедливости Зака Снайдера. Картина доступна на HBO Max.

Лига справедливости

Критики отметили, что в фильме много нового материала, который отлично освежил изначальную версию. Однако многих зрителей смущает хронометраж картины, который составляет более четырех часов.

В фильме Лига Справедливости от DC Бэтмен собирает супергероев, чтобы противостоять инопланетному злу Степпенвольфу, который хочет уничтожить часть галактики и захватить Землю.

Читайте
Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat

Обычная версия фильма вышла еще в 2017 году, однако она оказалась несколько неполной. Именно поэтому создатели приняли решение о создании режиссерской версии.

Аниме по мотивам DOTA

Компания Netflix 25 марта 2021 года презентует мультсериал DOTA: Кровь дракона, снятый в стиле аниме.

Всего новая работа от Netflix будет насчитывать восемь серий. Сюжет посвящен судьбе Рыцаря-дракона Дэвиона.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка