Лига справедливости Зака Снайдера: HBO Max представил 4-часовую версию

18 марта состоялась премьера режиссерской версии Лиги справедливости Зака Снайдера. Картина доступна на HBO Max.

Критики отметили, что в фильме много нового материала, который отлично освежил изначальную версию. Однако многих зрителей смущает хронометраж картины, который составляет более четырех часов.

В фильме Лига Справедливости от DC Бэтмен собирает супергероев, чтобы противостоять инопланетному злу Степпенвольфу, который хочет уничтожить часть галактики и захватить Землю.

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Обычная версия фильма вышла еще в 2017 году, однако она оказалась несколько неполной. Именно поэтому создатели приняли решение о создании режиссерской версии.

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