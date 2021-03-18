Лига справедливости Зака Снайдера: HBO Max представил 4-часовую версию

18 марта состоялась премьера режиссерской версии Лиги справедливости Зака Снайдера. Картина доступна на HBO Max.
Критики отметили, что в фильме много нового материала, который отлично освежил изначальную версию. Однако многих зрителей смущает хронометраж картины, который составляет более четырех часов.
В фильме Лига Справедливости от DC Бэтмен собирает супергероев, чтобы противостоять инопланетному злу Степпенвольфу, который хочет уничтожить часть галактики и захватить Землю.
Обычная версия фильма вышла еще в 2017 году, однако она оказалась несколько неполной. Именно поэтому создатели приняли решение о создании режиссерской версии.
Аниме по мотивам DOTA
Компания Netflix 25 марта 2021 года презентует мультсериал DOTA: Кровь дракона, снятый в стиле аниме.
Всего новая работа от Netflix будет насчитывать восемь серий. Сюжет посвящен судьбе Рыцаря-дракона Дэвиона.