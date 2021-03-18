Перевоплощение американской певицы Билли Айлиш в блондинку вызвало в сети огромный ажиотаж и побило рекорд в Instagram.

Вчера, 17 марта, Билли Айлиш на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором показала, что теперь она блондинка.

Публикация исполнительницы собрала миллион лайков за шесть минут. Уже через час было семь млн лайков.

Менее чем за сутки снимок певицы лайкнули более 17 млн раз и оставили 285 тыс. комментариев.

Предыдущий рекорд был установлен певицей Селеной Гомес. Тогда звезда опубликовала фото на свой 26-й день рождения в 2018 году. Ее снимок собрал миллион лайков за 13 минут.

Билли Айлиш рассказала о тайных отношениях

В новом документальном фильме о себе Билли Айлиш впервые рассказала о тайных отношениях с рэпером Брэндоном Кью Адамсом, известным как 7:AMP.

Фанаты исполнительницы давно знали о их дружбе. Однако в фильме Apple TV+ Билли Айлиш: Слегка размытый мир звезда откровенно рассказала об их любви и расставании.

Стоит отметить, что в период своих отношений Айлиш и Адамс ни разу не подтвердили, что встречаются.

Фото: Билли Айлиш