Украинская певица Надежда Мейхер обиделась на ведущего Славу Демина из-за вопросов о груди.

Слава Демин признался, что Надежда Мейхер заблокировала его в Instagram. Это произошло после того, как он взял у артистки интервью для своего YouTube-шоу Слава +.

Во время разговора ведущий поинтересовался у Мейхер, как ее грудь остается красивой после кормления. А также он спросил, трудно ли Надежде с большим размером груди. Сначала певица отвечала, а потом сказала, что ей противно обсуждать эту тему.

— Возможно, это как-то странно и пошло звучало, но я действительно хотел узнать о груди. Потому что я, как мужчина, не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Я хотел, чтобы Надя об этом рассказала. Количество просмотров показало, что людям было интересно, — объяснил Демин.

Слава Каминская рассказала о личной жизни

Украинская певица Слава Каминская рассказала про отношения, первую сольную песню и своего поклонника.

В новом выпуске YouTube-шоу Слава + Слава Каминская, которая была солисткой группы НеАнгелы, призналась, что ее первая песня будет называться 911.

Также певица намекнула, что рядом с ней сейчас есть мужчина, а первая буква его имени — К. Однако Слава предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.

Фото: Надежда Мейхер, Слава Демин