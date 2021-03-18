Известный украинский певец Владимир Дантес презентовал новый клип на песню Sasha.

Сингл Sasha — это песня о чувствах и действиях девушек, которые после расставания с парнями делают необдуманные поступки у парикмахеров, планируют поменять жизнь или просто танцуют под минимал.

По словам Владимира Дантеса, этому треку уже около года, а дописать ему его помог Потап. Это пятый сингл певца.

— Еще три года назад я был плотно связан с путешествиями, едой и реалити-шоу. Сегодня выпускаю уже пятую песню и не планирую останавливаться. Больше, чем удовольствие, от того, что ты можешь физически ощутить и услышать свою работу, может быть только радость от того, что вы слушаете, любите и делитесь моими треками, — сказал Дантес.

Режиссер клипа — Леонид Колосовский. Сюжет всего видеоряда происходит в доме. В съемках задействован только исполнитель, который появляется в разных комнатах и новых нарядах.

Настя Каменских презентовала новый клип

Известная украинская певица NK | Настя Каменских презентовала новый клип на песню Девочки рулят.

Видеоролик переносит в мир, где живут сильные, дерзкие, уверенные в себе девушки, которые якобы только сошли с обложек топовых журналов начала 2000-х. По словам исполнительницы, этот трек — манифест всех отрывных девчонок.

Фото: Владимир Дантес