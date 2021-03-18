Украинская певица Джамала рассказала о возможности начать карьеру в Москве, своем отношении к ЛГБТ-сообществам, а также призналась, был ли у нее секс на первом свидании.

В новом выпуске YouTube-шоу Слава+ Джамала призналась, что в 16 лет имела возможность начать карьеру в Москве, но благодаря родителям певица поступила в университет в Киеве, о чем ни на минуту не пожалела.

— Отец сказал, что не пустит меня в Москву. Я плакала, была очень зла и мы даже не разговаривали неделю. Я очень хотела учиться в консерватории именно там, но только позже поняла, почему отец был против. Москва — это очень тяжелый город, он съедает. Я была слишком хорошей девочкой и не уверена, что смогла бы приспособиться к жизни в том городе, — поделилась певица.

Джамала абсолютно нормально относится к ЛГБТ-сообществам, а также у нее есть много друзей нетрадиционной ориентации.

— Я поддерживаю любовь и свободу, а это все взаимосвязано, — высказалась звезда.

Отвечая на вопрос было/не было, певица призналась, что встречалась с женатым мужчиной, но никогда не занималась сексом на первом свидании. Джамала не возразила, что когда-то флиртовала с коллегой-артистом, однако никогда не жалела о том, что стала артисткой.

Джамала пока ничего не меняла в своей внешности, но в целом она не против хирургических вмешательств.

— Не знаю, что именно мне захочется поменять, но я не против этого. Мы все видим, какая крутая Дженнифер Лопес. Все хотят выглядеть так в 51 год. И даже если я сделаю какую-то операцию, то я не буду этого скрывать, — призналась Джамала.

Также звезда отметила, что не представляет свою жизнь без сцены и концертов.

— Мне необходимо это, как воздух. Когда я не выступаю, то понемногу умираю, — сказала Джамала.

Джамала презентовала новый альбом

Украинская певица Джамала презентовала альбом МЫ, в который вошли восемь лирических песен.

Певица призналась, что в новый альбом она вложила всю себя и посвятила его поклонникам и семье. Все песни из альбома звезда поет сольно, только один трек она выполняет в дуэте с российским исполнителем Jah Khalib.

Фото: Джамала