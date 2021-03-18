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Валентина Чорна |

Свиданий не будет? Кто соблазнит Холостяка и почему порноактриса захочет уйти из проекта

В пятницу, 19 марта, телезрителей ждет третий выпуск романтического реалити-шоу Холостяк 11 с Михаилом Заливако. В новом эпизоде девушки будут бороться за внимание главного героя проекта различными способами, а одна из участниц захочет добровольно покинуть шоу.

Холостяк 11

В третьем выпуске шоу Михаил Заливако пойдет на индивидуальное свидание с 22-летней Александрой. А также у Холостяка будет групповое свидание с Ольгой и Татьяной.

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Некоторые из девушек попытаются соблазнить Михаила, а у кого-то будет страстный поцелуй с ним. Это заставит других участниц нервничать и пойти в наступление. А 24-летняя Анастасия, не выдержав напряжения на шоу, захочет добровольно покинуть проект.

Также ведущий шоу Григорий Решетник объявит о том, что свиданий больше не будет. Вероятно, Холостяк откажется видеться с девушками наедине.

Как прошел второй выпуск шоу Холостяк на СТБ

Во втором выпуске романтического шоу Холостяк 11 Михаил Заливако ближе познакомился с участницами проекта, сходил на несколько свиданий, а также успел отправить домой едва ли не рекордное количество девушек.

Первой пойти на свидание с холостяком повезло Юлии, которая имеет прозвище Зайка. Далее Михаил ходил только на групповые свидания, во время которых некоторые девушки сразу же отправились домой. В общем во втором выпуске проект покинули сразу девять участниц.

Фото: СТБ

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