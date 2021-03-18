Известная украинская певица NK | Настя Каменских презентовала новый клип на песню Девочки рулят.

По словам исполнительницы, этот трек — манифест всех отрывных девчонок. Клип переносит в мир, где живут сильные, дерзкие, уверенные в себе девушки, которые как будто только сошли с обложек топовых журналов начала 2000-х.

Видеоролик снят в ярких красках, а в декорациях преобладает розовый цвет. Режиссером видео уже традиционно стал Леонид Колосовский.

В клипе вместе с Каменских снялись Леся Никитюк, Даша Астафьева, Таня Парфильева и лучшая подруга Насти Анна Завгородняя. Девушки предстали в трендовых цветах, дерзких мини, каблуках и с пышными прическами.

Ранее певица рассказывала, что эта работа вышла легкой и драйвовой. Она содержит в себе важное послание для каждой девушки.

— Мне хотелось пригласить для съемок клипа классных и эффектных девчонок, которые своим примером показывают, что мы, девочки, — такие девочки. Такие разные, но очень похожи друг на друга. Наша суперспособность — нести в мир вдохновение, любовь и в каждое свое дело вкладывать всю душу. Так хочу, чтобы девушки всегда помнили, что мы особенные и рулим миром, кайфуя по жизни, — рассказала Настя Каменских.

Каменских рассказала о новом альбоме

В начале марта Настя Каменских анонсировала выход нового альбома, релиз которого запланирован на конец весны.

Известно, что в новый альбом исполнительницы войдет 13 совершенно разных песен, среди которых уже всем известные треки Почуття, Vibe и Девочки рулят.

Фото: пресс-служба Насти Каменских