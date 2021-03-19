Апелляционный суд Великобритании 18 марта рассмотрел обжалование американского актера Джонни Деппа относительно скандала с его бывшей женой Эмбер Херд.

Джонни Депп добивается обжалования решения суда по проигранному делу о клевете против газеты The Sun. Тогда издание обвинило актера в том, что он избивал свою бывшую жену. Сам Джонни Депп отрицает свою вину.

Адвокаты заявили, что суд над актером не был справедливым. Ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд на слушании не присутствовали. Два судьи Апелляционного суда заявили, что не будут принимать решение по апелляции 18 марта, однако вскоре вынесут решение относительно дела.

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Во время прошлогоднего процесса суд рассматривал дело Деппа и Херд, во время которого бывшая жена актера обвиняла его в жестоком обращении. Его адвокаты утверждают, что эти обвинения нанесли серьезный ущерб репутации актера. В частности корпорация Disney отказалась сотрудничать с актером, а из каталога Netflix удалили все фильмы с Джонни Деппом.

Депп подал в суд на Херд

Актер Джонни Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Херд, несмотря на то, что он проиграл дело о клевете против издания The Sun. Тогда газета обвинила его в избиении жены.

После проигрыша Деппу предъявили судебный счет на сумму не менее $7 млн. Сам 57-летний актер Джонни Депп в суде отвергал все обвинения Эмбер Херд.