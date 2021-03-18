Популярная российская актриса Татьяна Арнтгольц родила второго ребенка.

Муж артистки, актер сериала Кухня Марк Богатырев поделился радостной новостью на своей странице в Instagram. Мужчина опубликовал снимок с новорожденным сыном на руках.

— В доме счастье. Сын родился! Богатырев Данила Маркович. В добрый путь, — подписал публикацию артист.

Для Богатырева новорожденный малыш стал первенцем, а вот Арнтгольц уже воспитывает 11-летнюю дочь Машу от первого брака.

Марк и Татьяна предпочитают не распространяться о личной жизни. Однако в августе 2020 года стало известно о помолвке пары, которые к концу года тайно поженилась.

Стоит отметить, что сегодня, 18 марта, актриса празднует свой 39-й день рождения. Вот такой подарок судьбы.

Альбина Джанабаева беременна

Певица и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева беременна третьим ребенком. Радостной новостью исполнительница поделилась в своем микроблоге.

Такая новость вызвала немалый резонанс у поклонников певицы.

Фото: Татьяна Арнтгольц