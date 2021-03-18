Популярная российская актриса Татьяна Арнтгольц родила второго ребенка.
Муж артистки, актер сериала Кухня Марк Богатырев поделился радостной новостью на своей странице в Instagram. Мужчина опубликовал снимок с новорожденным сыном на руках.
— В доме счастье. Сын родился! Богатырев Данила Маркович. В добрый путь, — подписал публикацию артист.
Для Богатырева новорожденный малыш стал первенцем, а вот Арнтгольц уже воспитывает 11-летнюю дочь Машу от первого брака.
Марк и Татьяна предпочитают не распространяться о личной жизни. Однако в августе 2020 года стало известно о помолвке пары, которые к концу года тайно поженилась.
Стоит отметить, что сегодня, 18 марта, актриса празднует свой 39-й день рождения. Вот такой подарок судьбы.
Альбина Джанабаева беременна
Певица и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева беременна третьим ребенком. Радостной новостью исполнительница поделилась в своем микроблоге.
Такая новость вызвала немалый резонанс у поклонников певицы.
Фото: Татьяна Арнтгольц