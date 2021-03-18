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Каріна Зуєва |

В доме счастье: Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями

Популярная российская актриса Татьяна Арнтгольц родила второго ребенка.

татьяна арнтгольц

Муж артистки, актер сериала Кухня Марк Богатырев поделился радостной новостью на своей странице в Instagram. Мужчина опубликовал снимок с новорожденным сыном на руках.

— В доме счастье. Сын родился! Богатырев Данила Маркович. В добрый путь, — подписал публикацию артист.

Для Богатырева новорожденный малыш стал первенцем, а вот Арнтгольц уже воспитывает 11-летнюю дочь Машу от первого брака.

Марк и Татьяна предпочитают не распространяться о личной жизни. Однако в августе 2020 года стало известно о помолвке пары, которые к концу года тайно поженилась.

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Стоит отметить, что сегодня, 18 марта, актриса празднует свой 39-й день рождения. Вот такой подарок судьбы.

Альбина Джанабаева беременна

Певица и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева беременна третьим ребенком. Радостной новостью исполнительница поделилась в своем микроблоге.

Такая новость вызвала немалый резонанс у поклонников певицы.

Фото: Татьяна Арнтгольц 

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