Британский певец Зейн Малик рассказал об отношениях со своей женой моделью Джиджи Хадид и о воспитании новорожденной дочери Хай.

В интервью для iHeartRadio Зейн Малик признался, что за последние несколько месяцев он сильно сблизился с любимой Джиджи Хадид, а рождение общего ребенка вывело их отношения на новый уровень.

28-летний артист отметил, что отцовство — это невероятный опыт. По его словам, пара довольно легко приспособилась к изменениям в жизни.

— У нас замечательный ребенок. Мне и Джи было легко адаптироваться к новому ритму жизни. Дочь нам будто облегчила этот процесс: она очень хорошо спит и обожает свое молоко. На данный момент все время занимает только кормление и смена подгузников. Звучит, может, ужасно, но мне это определенно нравится, — поделился Зейн.

Зейн Малик отметил, что ему нравится проводить дни с дочерью. Также артист подчеркнул, что Джиджи прекрасно справляется с материнством.

— Тот факт, что Хай так легко и быстро позволила мне влиться в роль отца, меня очень удивил. Мне нравится проводить дни рядом с ней, играть, смотреть какие-то детские телешоу, учить стишки, ползать вокруг нее, петь для нее… Это действительно совсем другой темп жизни, — рассказал Зейн.

Джиджи Хадид родила девочку

Известная американская модель Джиджи Хадид родила девочку в сентябре 2020 года.

Отцом первенца стал бывший участник группы One Direction Зейн Малик, с которым Джиджи имеет долгую историю отношений. В течение беременности модель продолжила сниматься в фотосессиях, не скрывая округлых форм.

Фото: Getty images

Источник: E!