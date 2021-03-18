Известная американская певица Бритни Спирс снова обратилась в суд. Исполнительница просит окончательно лишить ее отца опекунства над ней.

Адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Ингхэм заявил, что собирается обратиться в суд Лос-Анджелеса с просьбой лишить отца певицы Джейми Спирса опекунства. Он просит назначить опекуном исполнительницы Джоди Монтгомери, которая в 2019 году уже временно была им.

Сэмюэл Ингхэм сказал, что представит ходатайство на слушании 27 апреля.

С недавних пор опеку над исполнительницей разделили между собой ее отец и инвестиционная компания Bessemer Trust.

Последние 12 лет Джейми Спирс распоряжается финансами, имуществом и контролирует личную жизнь певицы.

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В августе 2020 года артистка уже обращалась в суд с просьбой навсегда отстранить ее отца от роли опекуна. Тогда ей отказали.

Документальный фильм Framing Britney Spears привлек новое внимание к движению фанатов #FreeBritney.

Фильм про Бритни Спирс

В феврале вышел документальный фильм Framing Britney Spears — о личной жизни Бритни Спирс, который сняло американское издание The New York Times.

Журналисты раскрыли скандальные подробности и показали самые яркие моменты из жизни артистки.

После выхода фильма бойфренд Бритни — Сэм Асгари публично встал на защиту певицы и выступил против ее отца. Он отметил, что Джейми Спирс пытается контролировать не только карьеру и финансы, но и личную жизнь дочери.

Источник: RAPPLER

Фото: Бритни Спирс