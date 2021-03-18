Известная американская певица Бритни Спирс снова обратилась в суд. Исполнительница просит окончательно лишить ее отца опекунства над ней.
Адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Ингхэм заявил, что собирается обратиться в суд Лос-Анджелеса с просьбой лишить отца певицы Джейми Спирса опекунства. Он просит назначить опекуном исполнительницы Джоди Монтгомери, которая в 2019 году уже временно была им.
Сэмюэл Ингхэм сказал, что представит ходатайство на слушании 27 апреля.
С недавних пор опеку над исполнительницей разделили между собой ее отец и инвестиционная компания Bessemer Trust.
Последние 12 лет Джейми Спирс распоряжается финансами, имуществом и контролирует личную жизнь певицы.
В августе 2020 года артистка уже обращалась в суд с просьбой навсегда отстранить ее отца от роли опекуна. Тогда ей отказали.
Документальный фильм Framing Britney Spears привлек новое внимание к движению фанатов #FreeBritney.
Фильм про Бритни Спирс
В феврале вышел документальный фильм Framing Britney Spears — о личной жизни Бритни Спирс, который сняло американское издание The New York Times.
Журналисты раскрыли скандальные подробности и показали самые яркие моменты из жизни артистки.
После выхода фильма бойфренд Бритни — Сэм Асгари публично встал на защиту певицы и выступил против ее отца. Он отметил, что Джейми Спирс пытается контролировать не только карьеру и финансы, но и личную жизнь дочери.
Источник: RAPPLER
Фото: Бритни Спирс