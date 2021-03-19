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Валентина Чорна |

Никаких Zoom-звонков: премия Оскар 2021 пройдет оффлайн

Церемония вручения кинопремии Оскар 2021 состоится в традиционном формате в ночь с 25 на 26 апреля.

Оскар 2021

Организаторы церемонии награждения уверены в том, что смогут гарантировать безопасность участникам на мероприятии. Также на премии будет действовать система, которая позволит получать своевременные результаты ПЦР-тестов на Covid-19.

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Участники церемонии награждения будут обязаны соблюдать определенные инструкции в зависимости от того, откуда они прибыли на Оскар.

Организаторы отметили, что онлайн-формат для проведения мероприятия не предусмотрен.

— Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено, — отметили организаторы.

93-я церемония пройдет одновременно на исторической Юнион-стейш в Лос-Анджелесе и в театре Dolby. Все участники награждения должны соблюдать дресс-код: организаторы не хотят видеть звезд в повседневной одежде.

Номинанты на Оскар 2021

Американская киноакадемия объявила номинантов премии Оскар 2021, которая состоится 25 апреля. Обычно церемония награждения проходит в феврале, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли.

Наибольшее количество номинаций получила драма Дэвида Финчера Манк. Фильмы Отец, Минари, Иуда и черный Мессия, Земля кочевников, Звук металла и Суд над чикагской семеркой также являются рекордсменами, у них по шесть номинаций.

Фото: Getty images

Источник: Hollywood Reporter

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