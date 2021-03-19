Украинский певец Макс Барских представил новый клип на песню Bestseller. Для этого видео певец стал блондином.

Этот клип певец посвятил проблеме социальных тенденций. По его словам, современные люди все чаще отдаляются от реальности и проводят много времени в социальных сетях.

— Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека поглотили технологии, — отмечает Макс Барских.

В комментариях к видео поклонники отметили, что новая песня Макса Барских стоит того, чтобы переслушивать ее тысячу раз подряд.

Режиссером клипа стал легендарный Алан Бадоев, который создает клипы ряду популярных звезд, например, Светлане Лободе, Ани Лорак, Ирине Билык и другим знаменитостям.

Макс Барских

Украинский певец Макс Барских дал интервью, в котором поделился тем, как можно обрести душевное равновесие. Также певец прокомментировал слухи о себе.

Барских рассказал, что у него есть правила, которых нужно придерживаться для обретения гармонии. Например, нужно делать только то, что нравится. Артист также отметил, что он спокойно относится к слухам о себе. Полное интервью Макса Барских читайте на Фактах ICTV.

Фото: Макс Барских