Украинская певица Надя Дорофеева представила свой первый ЕР Dofamin.

В сольный мини-альбом Нади Дорофеевой вошли пять треков. Звезда отметила, что эта премьера очень важна для нее.

В мини-альбоме Dofamin рассказывается личная история жизни певицы.

— Оказывается, любое воспоминание можно превратить в песню. Влюбленность, боль, страсть, наслаждение, зависимость – эти оттенки чувства знакомы каждому, и именно они звучат в моем первом мини-альбоме Dofamin, — рассказала певица.

Надя подчеркнула, что EP Dofamin — это чувства, выраженные в музыке. ЕР Дорофеева создавала совместно с Потапом на MOZGI Studios и Михаилом Бусиным.

— К каждому треку я имею отношение как автор – для меня это новый опыт, и он подарил мне невероятное удовольствие! — призналась звезда.

Дорофеева презентовала клип на песню A tebe

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала клип A tebe, в котором снялась с несколькими музыкантами.

По ее словам, она хотела бы, что каждый погрузился в концертную атмосферу ее первого мини-альбома Dofamin. Режиссером клипа стал молодой художник Алексей Бондарь. В видео впервые появились музыканты, которые работают совместно с певицей, – гитарист Евгений Пугачев и барабанщик Михаил Бирченко.

Фото: Надя Дорофеева