Канадский певец Джастин Бибер презентовал новый альбом Justice.

Justice — это шестая студийная работа исполнителя. Джастин Бибер рассказал, что альбом посвящен утешению и помощи тем, кто чувствует себя одиноким.

В альбом вошли 16 песен, среди них есть треки, выпущенные в 2020 году: Holy с репером Chance the Rapper, Lonely с Бенни Бланко и Anyone.

— Когда на нашей разбитой планете происходит много неправильных вещей, все мы жаждем восстановиться и вернуть справедливость человечеству. Создавая альбом, я хотел сделать музыку, которая может утешить, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, — заявил музыкант.

Также Джастин Бибер презентовал новый клип на песню Peaches, которую он исполняет вместе с Daniel Caesar и Giveon.

Это 12-й трек из нового альбома Justice, который попал на стриминговые сервисы сразу после выхода клипа в эфир.

Лана Дель Рей представила новый альбом

Американская певица Лана Дель Рей представила новый альбом Chemtrails Over The Country Club.

Альбом насчитывает 11 композиций, две из которых — Let Me Love You Like A Woman и одноименный сингл Chemtrails Over The Country Club певица представила еще до премьеры альбома. Настоящие ценители могут почувствовать, что каждая композиция сочетается с предыдущими альбомами Ланы Дель Рей.

Фото: Джастин Бибер