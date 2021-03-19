Популярный певец Филипп Киркоров, который имеет звание народного артиста Украины, публично назвал оккупированный Крым российским.

На своей странице в Instagram Филипп Киркоров опубликовал видео с выступления в Москве и рассказал, что каждый год он приезжает в Крым и дает там концерты. Но из-за пандемии Covid-19 ему пришлось отменить все свои выступления.

— Крым — это мое любимое место в России! Мое место силы! Здесь — мое начало, в 1988 году я приехал впервые в Ялту на конкурс Крымские зори. С тех пор я каждый год приезжаю в Крым давать концерты! 2020-й стал первым и я надеюсь, единственным, когда не было моих концертов из-за коронавируса, — написал певец.

Киркоров добавил, что соскучился по живым встречам с публикой, поэтому он с нетерпением ждет, когда сможет устроить концерт в Крыму.

Пользователи сети бурно отреагировали на то, что артист назвал Крым российским, и подчеркнули, что оккупированная территория принадлежит Украине. Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал публикацию Киркорова и написал, что это позор.



















Киркоров назвал Крым российским и нарвался на критику / 5 фотографий

Филипп Киркоров и Украина

Российскому певцу Филиппу Киркорову запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма. По этой же причине Литва запретила ему въезд на пять лет.

Интересно, что в 2019 году в интервью Ксении Собчак Киркоров назвал Крым украинским. Певец сказал, что очень скучает по Украине, и именно поэтому ездит на полуостров с концертами. Он также уточнил, что с удовольствием поедет в Украину, если СБУ снимет запрет на въезд.

Звание народного артиста Украины Филипп Киркоров получил в 2008 году за “весомый личный вклад в развитие культурных связей Украины и России”. Тогда он поддержал Украину и стал продюсером Ани Лорак на конкурсе Евровидение 2008.

Фото: Филипп Киркоров