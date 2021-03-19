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Наташа Тарчевська |

Лана Дель Рей представила новий альбом Chemtrails Over The Country Club

Утром 19 марта состоялась премьера альбома американской певицы Ланы Дель Рей Chemtrails Over The Country Club.

Лана Дель Рей представила новий альбом Chemtrails Over The Country Club

Новинка доступна на всех музыкальных стримингових платформах. Это уже седьмой студийный альбом Ланы Дель Рей.

— Мечтательные и хрупкие баллады от королевы винтажного попа, — говорится в описании альбома на платформе Apple Music.

Chemtrails Over The Country Club насчитывает 11 композиций, две из которых — Let Me Love You Like A Woman и одноименный сингл Chemtrails Over The Country Club Лана представила еще до премьеры альбома.

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Также пластинка насчитывает два дуэтных трека (For Free и Breaking Up Slowly) и кавер известной исполнительницы Джони Митчелл (For Free).

Chemtrails Over The Country Club

Интересно, что премьера клипа на песню White Dress также запланирована на 19 марта.

В сети появляются первые рецензии на альбом: критики замечают, что Chemtrails… работает “как точка на временной шкале”.

Настоящие ценители могут почувствовать, что каждая композиция сочетается с предыдущими альбомами Ланы Дель Рей.

Chemtrails Over The Country Club: что значит

Chemtrails Over The Country Club переводится Химиотрассы над клубом в пригороде.

Химиотрассы (или химтрейлы) — одна из самых популярных городских легенд в США.

Если верить слухам, то так называемое секретное правительство умышленно распыляет неизвестные химикаты над городами Америки с помощью пассажирских самолетов.

Конспирологи утверждают, что такие самолеты легко узнать по необычным конденсационным следам. Именно такие следы вспоминает Ланы Дель Рей в новом альбоме.

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