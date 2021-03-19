Экс-участница группы YUKO Юлия Юрина, которая теперь выступает под псевдонимом ЮЮ, презентовала свой первый мини-альбом Онлифан и клип на песню Молоко.

Дебютный ЕР ЮЮ состоит из четырех треков — Молоко, Локоны, Мотыльки и Вебкам.

По словам исполнительницы, она долгое время пыталась всем угодить, кроме себя. Но сейчас на пути к тому, чтобы научиться быть честной с собой.

— Очень часто чужое мнение, вкусы, стереотипы и ожидания не дают нам услышать самих себя. Понять, что нам навязано окружающими, друзьями или родителями, а что действительно нравится. Свои вкусы я прятала в папку, от чего сильно устала и больше не хочу никому ничего доказывать, — написала Юрина на своей странице в Instagram.

Съемки клипа Молоко проходили в Доме культуры Masterskaya.

Задействованные актеры — это друзья Юлии. Режиссер видеоролика — Юлия Лютый-Мороз.

— Молоко — это результат творчества и сил моих друзей и моего комьюнити. Мы вместе строили декорации, собирали бутылки и бокалы для реквизита. Все искренне жили, веселились на площадке, танцевали и обливались молоком, — сказала певица.

Поклонники и звездные коллеги поддержали начало сольной карьеры ЮЮ и пожелали исполнительнице удачи в начинаниях.

Группа YUKO прекратила творческую деятельность

В декабре 2020 года группа YUKO объявила о прекращении творческой деятельности. На прощание музыкальный коллектив порадовал своих поклонников новой песней Можно, да нельзя.

По словам Юлии Юриной и Стаса Королева, 2020 год стал переломным для их совместного творчества. Они сказали, что больше не могут творить вместе, но будут это делать по отдельности друг от друга.

Фото: Юлия Юрина