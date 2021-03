Американская актриса Шэрон Стоун написала мемуары The Beauty of Living Twice, в которых рассказала, что ее просили заняться сексом с партнером по фильму, а также обманули во время съемок в Основном инстинкте.

В своей автобиографии 63-летняя Шэрон Стоун вспомнила, как один из продюсеров предложил ей переспать с партнером по фильму. По его словам, это помогло бы улучшить химию между их персонажами.

— Они думали, что если я займусь с ним сексом, то он станет прекрасным актером? Никто не может быть так хорош в постели. Я чувствовала, что есть возможность просто нанять талантливого человека, который элементарно запомнил бы свои реплики. Моя задача была играть, так я им и сказала, — вспоминает Шэрон.

Актриса также упомянула знаменитую сцену из эротического триллера Основной инстинкт. А именно ту, где ее героиня во время допроса перекидывает ногу на ногу.

Шэрон сказала, что съемочная группа обманом заставила снять с себя нижнее белье, объяснив это тем, что под белым платьем оно слишком заметно. Ей пообещали, что ничего не будет видно и она не предполагала, что на экране все увидят ее вагину.

— После того, как мы отсняли Основной инстинкт, меня позвали посмотреть. При этом присутствовали люди, которые даже не имели отношения к съемкам. Так я впервые увидела свой вагинальный снимок, — сказала Стоун.

После случившегося актриса дала пощечину режиссеру фильма Полу Верховену и позвонила своему адвокату.

Изначально звезда хотела запретить выпускать ленту в прокат, но позже передумала. По словам Шэрон, она знала, в каком фильме снимается и долго боролась за эту роль, поэтому должна была быть объективна.

— У меня был выбор. Я подумала и решила, что эту сцену нужно оставить. Почему? Потому что это было правильно и для фильма, и для персонажа, — сказала актриса.

Автобиография Шэрон Стоун выйдет 31 марта.

Сальма Хайек о секс-сцене

Популярная американская актриса Сальма Хайек рассказала о секс-сцене с Антонио Бандерасом в фильме Отчаянный. Сальма призналась, что это сейчас она вспоминает этот момент с улыбкой, а во время сьемок ей совсем было не до смеха.

Актриса рассказала, что изначально интимной сцены не было в сценарии, однако позже режиссер внес коррективы. Она была молода и психологически не готова раздеваться на камеру, а Антонио Бандерас был к ней снисходителен и вел себя как настоящий джентльмен.