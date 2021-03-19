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Каріна Зуєва |

Официально леди: Jerry Heil подарили землю в Шотландии

Популярная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) получила британский титул леди.

jerry hail

На своей странице в Instagram Jerry Heil рассказала, что ей подарили землю в Шотландии. Это дало возможность исполнительнице официально титуловаться как леди.

— Сегодня перед вами леди Яна Александровна Шемаева. Обладательница 30 кв. см земли в Шотландии. Возможно, посажу там свеклу и буду приезжать полоть на каникулах. Теперь я официально леди, и отныне прошу называть меня только так, — шуточно подписала публикацию Jerry Heil.

Подписчики шуточно отнеслись к новости девушки и поздравили ее в комментариях.

Jerry Heil потеряла голос

Недавно Jerry Heil потеряла голос из-за проблем с ментальным здоровьем.

Певица призналась, что сдерживала в себе слишком много переживаний и это обернулось проблемами со здоровьем. Также она рассказала, что работает с психологом для того, чтобы разобраться в себе.

Фото: Jerry Heil

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