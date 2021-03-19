Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин женился на своей возлюбленной.
Вчера, 18 марта, 22-летний Андрей Лунин женился на 25-летней Анастасии Томазовой. Радостной новостью футболист поделился на своей странице в Instagram.
— Важный и особый день в нашей жизни. Люблю тебя, — подписал Лунин свою публикацию.
Торжественная церемония состоялась в украинском посольстве в Мадриде.
Пара пришла на торжество в спортивных костюмах — Андрей в голубом, Анастасия — в белом. У невесты был свадебный букет из белых роз.
Известно, что влюбленные вместе уже более пяти лет, а в декабре 2020 года Лунин сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.
Подписчики футболиста порадовались за пару и оставили множество поздравлений под публикацией Андрея.
— Самый лучший день в жизни, — написала на своей странице в Instagram Томазова.
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Фото: Андрей Лунин