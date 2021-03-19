Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин женился на своей возлюбленной.

Вчера, 18 марта, 22-летний Андрей Лунин женился на 25-летней Анастасии Томазовой. Радостной новостью футболист поделился на своей странице в Instagram.

— Важный и особый день в нашей жизни. Люблю тебя, — подписал Лунин свою публикацию.

Торжественная церемония состоялась в украинском посольстве в Мадриде.

Пара пришла на торжество в спортивных костюмах — Андрей в голубом, Анастасия — в белом. У невесты был свадебный букет из белых роз.

Известно, что влюбленные вместе уже более пяти лет, а в декабре 2020 года Лунин сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Подписчики футболиста порадовались за пару и оставили множество поздравлений под публикацией Андрея.

— Самый лучший день в жизни, — написала на своей странице в Instagram Томазова.

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Фото: Андрей Лунин