Американского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании женщины в Лос-Анджелесе в 2017 году.

24-летняя Эффи выступила с обвинениями во время виртуальной пресс-конференции.

Однако 34-летний Хаммер отвергает все обвинения.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что актер выступает в роли подозреваемого в расследовании сексуального насилия, которое начали 3 февраля.

Девушка рассказала, что впервые познакомилась с Хаммером в 2016 году в Facebook, когда ей было 20 лет.

— Я влюбилась в него мгновенно, — отметила она.

Женщина утверждала, что по мере развития отношений Хаммер использовал тактику манипуляции для того, чтобы контролировать ее.

По словам девушки, актер со временем становился все более жестоким.

Женщина обвинила актера в жестоком обращении с ней морально, эмоционально и сексуально.

Предполагаемое изнасилование произошло 24 апреля 2017 года.

— Арми Хаммер насиловал меня более четырех часов в Лос-Анджелесе, в течение которых он неоднократно бил меня головой о стену, оставляя синяки на моем лице, — рассказала Эффи.

Она пыталась сбежать, но он не позволял ей это сделать.

— Я думал, что он собирался убить меня. Затем он ушел, не заботясь о моем благополучии. Я была в шоке. И не могла поверить, что тот, кого я любила, сделал это со мной, — поделилась потерпевшая.

Девушка пыталась покончить собой из-за чувства вины.

Адвокат Хаммера Эндрю Бреттлер отверг обвинения.

По его словам, все отношения Хаммера с женщиной были полностью согласованными, обсуждаемыми и основанными на взаимном участии.

Бреттлер отправил BBC снимок экрана с текстовыми сообщениями, которые якобы были отправлены обвинителем. Они содержали предложения относительно экстремального сексуального поведения.

Согласно материалам адвоката, Хаммер ответил женщине, дав понять, что не хочет поддерживать с ней такие отношения.

Скандал с Арми Хаммером