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Каріна Зуєва |

Понадобится еще один стул: Меладзе отшутился о беременности Джанабаевой

Известный российский певец Валерий Меладзе прокомментировал беременность своей супруги, экс-участницы группы ВИА Гра Альбины Джанабаевой.

Валерій Меладзе

Недавно, 15 марта, стало известно, что в семье Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой ожидается пополнение. У певца уже есть пятеро детей — трое дочерей от первого брака и двое сыновей — от нынешнего.

На своей странице в Instagram 55-летний исполнитель шуточно прокомментировал скорое появление шестого ребенка. Валерий опубликовал фото за столом со своими дочерями и сказал, что места хватит на всех.

— Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой. Мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей. Но, похоже, скоро понадобится еще один стул, — написал Меладзе под своей публикацией.

Татьяна Арнтгольц родила второго ребенка

В семье актеров Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева пополнение. У супругов родился первый совместный ребенок — сын.

Радостной новостью на своей странице в Instagram поделился муж актрисы. Мальчика назвали Данила.

Фото: Валерий Меладзе

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