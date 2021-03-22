Известная американская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной.

На своей странице в Instagram Наоми Кэмпбелл разместила фото, на котором позирует на фоне водоема топлес. На черно-белом снимке 50-летняя модель предстала в одних плавках и с венком из перьев на голове.

Звезда отметила, что это фото было сделано во время съемок для британского глянца I-D в Кении.

— Ты — королева. Очень красивая, — пришли в восторг поклонники супермодели.

Ратаковски поразила откровенными фото

Будучи беременной, топ-модель Эмили Ратаковски активно делилась откровенными снимками. Звезда публиковала фото, на которых были едва прикрыты интимные места.

Стоит отметить, что девушка родила первенца 8 марта. Мальчика назвали Сильвестром.

Фото: Луис Родригес