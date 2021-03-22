Жена американского актера Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с 12-летием брака.

На своей странице в Instagram 42-летняя Эмма Геминг обнародовала совместное фото с 66-летним Брюсом Уиллисом и поздравила актера с годовщиной брака.

Эмма призналась в любви звезде фильма Крепкий орешек и отметила, что всю жизнь мечтала о таком муже, как Брюс Уиллис.

— Я действительно люблю этого парня до Луны и обратно! Хотя были времена, когда я с удовольствием высадила бы его на Луне и вернулась бы на Землю одна. Ведь так и выглядят 12 лет брака, верно? У нас было много фантастических взлетов и унылых падений. Но он — абсолютно мой человек. Нет никого, с кем бы я хотела пройти через эту сумасшедшую вещь, которая называется браком, кроме него. Он — моя семья. Он и дал мне семью, а также многое другое. Я мечтала о нем и люблю его до глубины души, — трогательно написала Эмми.

Брюс Уиллис и Эмма Геминг поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей — восьмилетнюю Мейбел и шестилетнюю Эвелин. Два года назад супруги повторно обменялись обетами.

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки

Известного американского актера Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку в Лос-Анджелесе, после того, как он отказался надеть медицинскую маску.

Посетители аптеки были разочарованы тем, что актер не придерживается карантинных норм. К тому же на шее у него висела бандана, которой он мог закрыть часть лица.

Фото: Эмма Геминг