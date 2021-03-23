Мартин Скорсезе снимет сериал о жизни профессионального боксера Майка Тайсона

Американский кинорежиссер и продюсер Мартин Скорсезе снимет биографический сериал о жизни самого высокооплачиваемого в истории профессионального боксера Майка Тайсона.

Легендарного спортсмена сыграет американский певец и актер Джейми Фокс, известный по ролям в фильмах Джанго Освобожденный и Новый человек паук: высокое напряжение.

— Я давно хотел рассказать свою историю. Я с нетерпением жду сотрудничества, чтобы представить публике историю, которая не только запечатлевает мой профессиональный и личный путь, но также вдохновляет, — поделился боксер.

Мартин Скорсезе планировал сделать экранизацию о жизни боксера уже долгое время. Предварительно режиссер сообщал, что это будет фильм. Однако вскоре Скорсезе принял решение, что он снимет целый сериал.

Отмечается, что сериал будет называться Тайсон. По слухам, события в экранизации будут охватывать всю жизнь легендарного боксера Майка Тайсона.

Фильм Мартина Скорсезе

Американская технологическая компания Apple профинансирует фильм американского режиссера Мартина Скорсезе Убийца лунного цветка.

Новый триллер режиссера — экранизация книги журналиста Дэвида Гранна, которая рассказывает историю гибели племени коренных американцев Осейдж в 1920-тые годы. Главные роли в фильме сыграют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.