Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась своими длинными ногами на отдыхе в Египте.

На странице в Instagram Леся Никитюк обнародовала фото, на котором продемонстрировала свои длинные ноги.

На фотографии звезда позирует на кровати в черном коротком платье. Свой образ телеведущая довершила босоножками и ярким макияжем.

— Что длиннее в Египте после реки Нил? — в шутку спросила Леся.

Поклонники Леси Никитюк оценили новый снимок телеведущей и засыпали комплиментами ее длинные ноги и шикарный внешний вид.

Леся Никитюк об участии в Холостячке

Украинская телеведущая Леся Никитюк не станет героиней шоу Холостячка, поскольку ее это не интересует.

После окончания первого сезона шоу, где главной героиней была актриса Ксения Мишина, телезрители обсуждали, кто же станет следующей девушкой, за сердце которой будут бороться мужчины. Среди претенденток зрители выдвигали несколько кандидатур — Алина Гросу, Тина Кароль, Леся Никитюк и Миша Романова.

Однако 33-летняя Леся отметила, что историю про Белоснежку и семь гномов уже все читали и видели, поэтому ее участие в шоу будет неуместным.

Фото: Леся Никитюк