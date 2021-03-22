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Каріна Зуєва |

Напился и принял душ: бездомный мужчина проник в дом Джонни Деппа

В особняк американского актера Джонни Деппа пробрался бездомный мужчина. Правоохранительные органы задержали неизвестного. Ему грозит уголовная ответственность.

Джонни Депп

В четверг, 18 марта, в дом Джонни Деппа, который находится на Голливудских холмах, проник неизвестный.

Изначально мужчину заметили на территории близлежащего домовладения. Именно соседи актера обратились в полицию. Затем нежелательный гость перепрыгнул через забор и оказался в особняке кинозвезды.

Когда правоохранители прибыли на вызов, то неизвестный как раз принимал душ. Также он залез в секретный бар Деппа и напился.

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Так как мужчина отказался выходить, полицейским пришлось выбить дверь. Из-за этого бездомный был привлечен к уголовной ответственности за вандализм.

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Из американского отделения сервиса Netflix удалили фильмы с Джонни Деппом. Большинство подписчиков ресурса убеждены, что это связано с судебным делом по поводу конфликта Джонни Деппа и Эмбер Херд. 

Источник: TMZ

Фото: Depositphotos

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