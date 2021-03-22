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Валентина Чорна |

Наша компания треснула по швам: Никитин о разрыве отношений с Билык

Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о романе с певицей Ириной Билык.

Ирина Билык, Юрий Никитин

В одном из интервью Юрий Никитин признался, что в начале отношений с Ириной Билык им было нелегко жить вместе, ведь они зарабатывали мало денег. Финансовые трудности продолжались в течение пяти лет.

— Когда мы познакомились, Ира была очень нежной, трогательной и хрупкой, но при этом невероятно творческой и талантливой. Отношения с ней сначала помогали моей карьере, но потом это стало мешать, — рассказал Никитин.

Ирина Билык мечтала о детях в то время, когда Никитин хотел достичь еще большего успеха в украинском шоу-бизнесе.

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Впоследствии пара пришла к общему выводу, что им еще не время становиться родителями.

— Я высказывал свою позицию: Точно сейчас, точно в расцвет карьеры? Если у Иры были такие вопросы, и у меня, то очевидно, что что-то не то происходило между нами, — сказал Юрий.

После восьми лет гражданского брака Никитин и Билык поставили точку в отношениях. Это произошло на пике карьеры певицы, поэтому, несмотря на разрыв, они продолжали сотрудничать друг с другом.

— Это был очень сложный период. Для меня это был не просто разрыв чисто человеческий. Я понимал, что я вовлечен в этот бизнес с Ириной Билык. Как его делить, непонятно. И тогда по швам треснула вся наша компания, — рассказал Никитин.

Дуэт НеАнгелы распался

Украинская поп-группа НеАнгелы распалась после 15 лет в шоу-бизнесе.

Музыкальный продюсер группы Юрий Никитин подчеркнул, что решение о распаде коллектива — это не спонтанный шаг солисток. Именно Никитин полгода назад впервые предложил Славе и Виктории сольный формат, который, по его мнению, является логическим продолжением их карьер.

Фото: Ирина Білик, Юрий Никитин

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