Герцоги Сассекские Гарри и Меган в скандальном интервью Опре Уинфри рассказали, что тайно поженились за три дня до публичной церемонии свадьбы. Их слова опровергает опубликованное свидетельство о регистрации брака.

Свидетельство о регистрации брака Гарри и Меган подтверждает, что пара действительно поженилась 19 мая 2018, в день, когда состоялась торжественная церемония бракосочетания в Виндзорском замке.

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Стивен Бортон, чиновник, который оформлял Специальную лицензию на брак, заявил, что Меган что-то напутала во время интервью Опре Уинфри.

— Мне очень жаль, но Меган явно озадачена и дезинформирована. Они не поженились тремя днями ранее на глазах у архиепископа Кентерберийского. То, что произошло 19 мая 2018 на глазах у миллионов людей по всему миру, было официальной свадьбой, признанной Англиканской церковью и законом, — рассказал Стивен Бортон.

Также он добавил, что Гарри и Меган не могли официально заключить брак на территории Фрогмор-хауса, поскольку это несанкционированное место и там не было достаточного количества свидетелей.

Более того, чтобы пара поженилась была составлена ​​Специальная лицензия, которой королева Елизавета дает разрешение на брак, и в которой указано место проведения церемонии.

— Подозреваю, что они обменялись некоторыми простыми клятвами, которые, возможно, написали сами, как это модно, и сказали их перед архиепископом — или, что более вероятно, это была простая репетиция, — объяснил чиновник.

Интервью Меган и Гарри

Герцоги Сассекские Гарри и Меган в интервью Опре Уинфри рассказали о тайной свадьбе и поле будущего ребенка. Также Меган Маркл сообщила, как хотела совершить самоубийство и как при дворе обсуждали цвет кожи их первенца.

Герцогиня рассказала, что вышла замуж за принца Гарри за три дня до публичной церемонии их бракосочетания, которая состоялась 19 мая 2018. На частной церемонии присутствовал только архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии в Великобритании).

Источник: The Sun

Фото: Getty images