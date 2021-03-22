PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Это любовь: Светлана Лобода опубликовала редкий снимок с дочками

Певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в России, поделилась редким снимком с дочками.

Светлана Лобода

На своей странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала фото со своими детьми — Евангелиной и Тильдой.

Судя по всему, снимок архивный, поскольку сделан во время отдыха. Трио предстало на фоне моря. Артистка позировала в красном купальнике и пляжной накидке.

Читайте
Любимый город: Светлана Лобода вернулась в Киев после продолжительной паузы

Лицо младшей дочери Лобода все так же держит в тайне и фотографирует девочку только со спины.

— Это любовь, — лаконично подписала снимок певица.

Лобода презентовала новый клип

В начале марта Светлана Лобода представила клип на песню Родной. Певица призналась, что эта работа очень важна для нее, поскольку это видео про каждого из нас и про любовь.

Видеоролик получился драматическим мини-фильмом. В клипе рассказывается история мужчины и женщины, чувства которых друг к другу еще не угасли, но они не могут быть вместе в силу жизненных обстоятельств.

Фото: Светлана Лобода

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка