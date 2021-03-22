Певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в России, поделилась редким снимком с дочками.

На своей странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала фото со своими детьми — Евангелиной и Тильдой.

Судя по всему, снимок архивный, поскольку сделан во время отдыха. Трио предстало на фоне моря. Артистка позировала в красном купальнике и пляжной накидке.

Лицо младшей дочери Лобода все так же держит в тайне и фотографирует девочку только со спины.

— Это любовь, — лаконично подписала снимок певица.

Лобода презентовала новый клип

В начале марта Светлана Лобода представила клип на песню Родной. Певица призналась, что эта работа очень важна для нее, поскольку это видео про каждого из нас и про любовь.

Видеоролик получился драматическим мини-фильмом. В клипе рассказывается история мужчины и женщины, чувства которых друг к другу еще не угасли, но они не могут быть вместе в силу жизненных обстоятельств.

Фото: Светлана Лобода