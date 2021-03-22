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Валентина Чорна |

Этого мне не хватало: порноактриса с Холостяка рассказала о своей мечте

Экс-участница романтического шоу Холостяк 11, порноактриса Анастасия Распутина рассказала о своей мечте.

Анастасия Распутина Холостяк 11

На странице в Instagram Анастасия Распутина призналась, что мечтает о счастливой и дружной семье. Девушка отметила, что именно этого ей не хватало в детстве, поскольку ее воспитывала только мама.

— Я росла без отца. И, казалось бы, моя семья не полная, но моя мама заменила мне не только отца, но и весь мир. Я безумно люблю ее! Безумно! И я мечтаю о своей семье.

О совместных праздниках у камина, поездке на море, когда на песке остаются следы маленьких детских ножек моей дочери… Я уже даже имя придумала. Наверное, я мечтаю о том, чего мне очень не хватало, — призналась Настя.

Анастасия покинула шоу Холостяк по собственному желанию в третьем выпуске. Она обвинила своих соперниц в лицемерии и отметила, что не может больше находиться в таком коллективе.

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В ответ на это главный герой проекта Михаил Заливако предложил ей переехать в другой дом, но Анастасия не согласилась.

Как прошел третий выпуск шоу Холостяк 11

19 марта в эфир вышел третий выпуск романтического шоу Холостяк 11 с Михаилом Зпливако.

Во время него главный герой проекта впервые поцеловал одну из участниц. Поцелуй достался Юлии по прозвищу Зайка.

Также девушки из двух домов узнали о существовании друг друга и начали выяснять отношения. Всего в третьем выпуске шоу Холостяк покинули восемь участниц.

Фото: Анастасія Распутіна

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