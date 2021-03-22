Оля Полякова решила провести локдаун с пользой и улетела отдыхать в теплые края. Артистка поделилась снимком, на котором она и ее дочь позируют в купальниках.

На своей странице в Instagram Полякова дала ясно понять, что отправилась на отдых в жаркую страну, однако, куда именно, звезда не сообщила.

Артистка опубликовала фото, на котором предстала со своей 16-летней дочкой Машей. Мама и дочка позировали в купальниках и солнцезащитных очках.

— На пляж, — лаконично подписала снимок звезда.

В январе артистка отдыхала на Мальдивах вместе с семьей.

Дочь Оли Поляковой попала в больницу

Совсем недавно старшую дочь Оли Поляковой госпитализировали. Позже Маша рассказала, что ее забрали на скорой помощи с аппендицитом.

Несмотря на данный инцидент, девушка продолжала активно вести социальные сети и показывала подписчикам свою палату.

Фото: Оля Полякова